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Пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил двух пешеходов на Гороховой улице
Сегодня, 13:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил двух пешеходов на Гороховой улице

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Пострадавшие с ушибами в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Пьяный водитель на иномарке сбил двух пешеходов в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти. 

В полицию 8 июня около 23:25 поступило сообщение о том, что у дома 24 по Гороховой улице автомобиль сбил двоих женщин. Установлено, что 20-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, 28 и 29 лет.

Пострадавшие с ушибами в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу. В отношении водителя возбуждено административное дело, автомобиль помещен на спецстоянку.

Фото: Piter.tv

Теги: daewoo nexia, гороховая улица, пьяное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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