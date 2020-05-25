Пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил двух пешеходов на Гороховой улице

Пострадавшие с ушибами в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Пьяный водитель на иномарке сбил двух пешеходов в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

В полицию 8 июня около 23:25 поступило сообщение о том, что у дома 24 по Гороховой улице автомобиль сбил двоих женщин. Установлено, что 20-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, 28 и 29 лет.

Пострадавшие с ушибами в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу. В отношении водителя возбуждено административное дело, автомобиль помещен на спецстоянку.

Фото: Piter.tv