Пьяный предприниматель использовал жену как мишень для стрельбы в квартире на Седова

Ссора между супругами возникла из-за предстоящего развода.

Накануне в Невском районе Петербурга задержали 40-летнего предпринимателя, который во время семейной ссоры открыл стрельбу по жене. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в квартире на улице Седова. Установлено, что ссора между супругами возникла из-за предстоящего развода. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз выстрелил в сторону жены.

Агрессора задержали. На лестничной площадке в пожарном щитке нашли самодельно переделанный пистолет и магазин с пятью патронами. Также из квартиры изъяли две гильзы, одну пулю из стены, следы пальцев рук.

На мужчину составлен административный протокол. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге ревнивец во время пьяной ссоры зарезал соперника и хотел избавиться от свидетельницы.

Фото: pexels.com