Пьяный мужчина устроил дебош в баре своей мамы. При нём был меч

Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу вечером, 25 января поступил звонок в полицию. В сообщении говорилось о мужчине, который с помощью меча "рубил" интерьер в баре на Гороховой улице.
Полиция скоро прибыла на место происшествия и задержала нетрезвого нарушителя общественного порядка.
По предварительным данным, мужчина - сын хозяйки заведения. Вероятно, инцидент произошёл на почве семейного конфликта.
В настоящее время правоохранители устанавливают детали случившегося. Пострадавших нет.
Ранее мы сообщили, что на офис банка на улице Савушкина совершили разбойное нападение.
Фото: Pixabay
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