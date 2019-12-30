Пьяный мужчина устроил дебош в баре своей мамы. При нём был меч

Нарушитель задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу вечером, 25 января поступил звонок в полицию. В сообщении говорилось о мужчине, который с помощью меча "рубил" интерьер в баре на Гороховой улице.

Полиция скоро прибыла на место происшествия и задержала нетрезвого нарушителя общественного порядка.

По предварительным данным, мужчина - сын хозяйки заведения. Вероятно, инцидент произошёл на почве семейного конфликта.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали случившегося. Пострадавших нет.

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Фото: Pixabay