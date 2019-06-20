Пьяный хулиган забрался на французский катамаран на Адмиралтейской набережной

Нетрезвого петербуржца удалось выгнать с иностранного катамарана без применения силы.

Неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии ночью забрался на французский катер Energy Observer. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Сейчас водное средство пришвартовано у Адмиралтейской набережной. Экспедиция катамарана занимается прохождением кругосветки.

Во "Вконтакте" опубликованы кадры, на котором молодой человек забрается на катамаран. Один из членов экипажа попытался заставить незваного гостя покинуть борт. Однако, с первой попытки мирно избавиться от гостя не вышло.

Напомним, что судно из Франции прибыло в Северную столицу России еще 17 июня.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб