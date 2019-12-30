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Пьяный автолюбитель стал виновником аварии
Вчера, 23:24
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arteliseev

Пьяный автолюбитель стал виновником аварии

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Водитель каршеринга "Carsmile" наехал на "Шевроле".

В час дня 19 января на углу Воздухоплавательной и Емельянова произошла авария, этой информацией поделились очевидцы в соцсети "Вконтакте".

К счастью, обошлось без лобового столкновения и жертв. По фотографиям видно, что у "Шевроле" пострадало левое крыло, сбито зеркало и сломано колесо. 

Водитель каршеринга попытался скрыться с места преступления, но его поймали свидетели происшествия и передали сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что горе-автомобилист был пьян. 

Ранее мы сообщали о пятом ДТП с участием каршеринга за сутки. 

Фото: "Вконтакте" / "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дтп, каршеринг, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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