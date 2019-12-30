Пьяный автолюбитель стал виновником аварии

Водитель каршеринга "Carsmile" наехал на "Шевроле".

В час дня 19 января на углу Воздухоплавательной и Емельянова произошла авария, этой информацией поделились очевидцы в соцсети "Вконтакте".

К счастью, обошлось без лобового столкновения и жертв. По фотографиям видно, что у "Шевроле" пострадало левое крыло, сбито зеркало и сломано колесо.

Водитель каршеринга попытался скрыться с места преступления, но его поймали свидетели происшествия и передали сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что горе-автомобилист был пьян.

Ранее мы сообщали о пятом ДТП с участием каршеринга за сутки.

Фото: "Вконтакте" / "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".