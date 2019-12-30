Пьяный автолюбитель стал виновником аварии

В час дня 19 января на углу Воздухоплавательной и Емельянова произошла авария, этой информацией поделились очевидцы в соцсети "Вконтакте".
К счастью, обошлось без лобового столкновения и жертв. По фотографиям видно, что у "Шевроле" пострадало левое крыло, сбито зеркало и сломано колесо.
Водитель каршеринга попытался скрыться с места преступления, но его поймали свидетели происшествия и передали сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что горе-автомобилист был пьян.
Ранее мы сообщали о пятом ДТП с участием каршеринга за сутки.
Фото: "Вконтакте" / "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Обсуждение ( 0 )