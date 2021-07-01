В МВД устанавливают личности злоумышленников.

Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак. Об этом рассказали сотрудники региональных правоохранительных органов. В настоящее время полиция устанавливает личности нарушителей, которые бились голосов о знак. Инцидент попал на видеозапись, размещенную в социальных сетях. Местные жители определили, что ситуация произошла в городе Бутурлиновка.

Да, это Бутурлиновский район. Проводится проверка, лица устанавливаются. представители закона

На кадрах видно, что двое молодых мужчин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытаются сбить с опоры дорожный знак. У них не получилось выполнить миссию, но удариться головой о знак у злоумышленников вышло. Знак помялся после ударов.

В Воронеже произошла авария на водоводе.

Видео: Telegram / Life Shot