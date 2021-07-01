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Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак

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В МВД устанавливают личности злоумышленников.

Пьяные жители Воронежской области пытались забодать дорожный знак. Об этом рассказали сотрудники региональных правоохранительных органов. В настоящее время полиция устанавливает личности нарушителей, которые бились голосов о знак. Инцидент попал на видеозапись, размещенную в социальных сетях. Местные жители определили, что ситуация произошла в городе Бутурлиновка.

Да, это Бутурлиновский район. Проводится проверка, лица устанавливаются.

представители закона

На кадрах видно, что двое молодых мужчин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытаются сбить с опоры дорожный знак. У них не получилось выполнить миссию, но удариться головой о знак у злоумышленников вышло. Знак помялся после ударов.

В Воронеже произошла авария на водоводе.

Видео: Telegram / Life Shot

Теги: воронежская область, дорожный знак
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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