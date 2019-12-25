Мигранты вчетвером переломали носы и ребра двоим жителям Ломоносова из-за замечания

Нетрезвые компании столкнулись на почве резко вспыхнувшего конфликта.

Незадолго до полуночи 7 июня на улице Нагорной в Ломоносове разгорелась нешуточная драка. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, массовая потасовка завязалась у дома №41.

Прибывшая на место полиция задержала четверых молодых уроженцев Узбекистана, которые, как выяснилось, избили двух человек. Причиной конфликта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, стало замечание, которая одна подвыпившая компания сделала другой компании. В результате потасовки 26-летнего жителя Ломоносова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и несколькими переломами, а 37-летнего мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с переломанными ребрами и сотрясением мозга. Примечательно, что у обоих мужчин были сломаны носы – вероятно, благодаря кулакам во время драки.

По факту инцидента ведется проверка. Известно, что узбеки приехали в Петербург работать и временно зарегистрированы в соседнем доме по Нагорной улице.

Следственный комитет Петербурга заинтересовался избитым на площадке мальчиком.

Фото: Piter.TV