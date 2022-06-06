Глава России рассказал в каком случае военные будут наносить удары по объектам, которые сейчас не трогают.

Российский президент Владимир Путин заявил об ударах России по новым объектам в случае поставок на Украину дальних ракет. Соответствующее заявление глава государства сделал в авторской программе "Москва. Кремль. Путин" для журналиста Павла Зарубина для телеканала "Россия-1". По словам гостя интервью, власти страны сделают выводы, если Запад решит предоставить Киеву американские ракеты дальнего действия. По мнению политика, заявки Киева на самом деле могут быть связаны с намерением восполнить собственные потери боевой техники. При этом речь идет о ракетах, имеющих дальность полета 45-70 километров. Это оружие аналогично советским "Градам", "Смерчам" и "Ураганам".

Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути. Владимир Путин, президент России

По данным президента России, С момент начала специальной военной операции у армии Украины было на вооружении примерно 515 ракетных систем, из которых 380 объектов военные ВС РФ и ДНР и ЛНР уничтожили. Частично технику Киеву удалось восстановить или взять из запасов. На текущий момент ВСУ обладают 360 единицами такой техники. Владимир Путин напомнил о том, что Россия применит средства поражения, которых у "нас достаточно" в том случае, если вооружение большой дальности будет поставляться Украине. Политик пояснил, что в армия нанесет удары по объектам, которые в настоящее время не трогаются.

Путин высказался о важности отношений между Россией и Африкой.

Фото и видео: ВКонтакте / РИА Новости