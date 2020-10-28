Путин заявил о незавершившейся первой волне коронавируса в регионах

Он сказал, что вопросов по-прежнему остаётся немало.

Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне COVID-19 в стране рано, так как не до всех регионов ещё дошла первая волна.

Глава государства отметил, что такое мнение высказывают многие специалисты. При этом, отметил Путин, вопросов по-прежнему остаётся немало. По его словам, в системе здравоохранения работа ведётся на профессиональном уровне. Власти внимательно следят за ситуацией.

Ранее мы писали, что Путин посетит ледокол "Виктор Черномырдин".

Видео: kremlin.ru