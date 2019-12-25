Речь о Белоруссии, Киргизии и Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ. По его мнению, нестабильная ситуация наблюдается в Белоруссии, Киргизии и Нагорном Карабахе, где в конфликт оказалась втянута страна объединения.

А также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением из вне. Владимир Путин, президент России

Говоря о Киргизии, он подчеркнул, что имеет ввиду внутреннюю ситуацию в стране.

Ранее Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ.

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