Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

РФ и Белоруссия решают вопросы оборонного строительства в рамках Союзного государства.

Президент России Владимир Путин во время видеообращения к участникам Форума регионов России и Белоруссии он подчеркнул заявил о беспрецедентном внешнем давлении на республику. Об этом пишет ТАСС.

Путин отметил, что отношения между двумя странами остаются братскими и союзническими. Он добавил, что они не подвергаются конъюнктуре.

Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что страны также объединяет общая история. Путин подчеркнул, что говорил о важности сотрудничества между регионами РФ и Белоруссии с Александром Лукашенко на встрече 14 сентября.

Путин также сказал, что страны решают вопросы оборонного строительства в рамках Союзного государства.

Ранее Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей.

Видео: Youtube/Совет Федерации