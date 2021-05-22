Путин: знания должны вновь стать одной из главных ценностей общества

Глава РФ записал видеообращение для "Нового знания".

Российский президент Владимир Путин заявил, что знания должны вновь стать одной из главных ценностей общества. Об этом политик напомнил участникам второго дня онлайн-марафона "Новое знание", который проводится в Москве. Он записал для молодежи видеообращение. Глава государства уверен, что приоритет в получении полезной информации должен быть притягательной и доступной наградой.

Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер полагает, что основной целью работы просветительского общества "Знание" является ориентирование на работу со всеми возрастами и интересами населения. Движение популяризирует актуальные сведения по всем сферам жизни страны и общества. Путин уточнил, что "Знание" демонстрирует успешные истории специалистов: врачей, ученых, педагогов, предпринимателей, государственных служащих, спортсменов и культурных деятелей.

Путин считает Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека.

Видео: Российское общество Знание