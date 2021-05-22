Путин считает Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека

Глава РФ оценил возможности молодежи в современном мире.

=Российский президент Владимир Путин считает РФ страной уникальных возможностей для талантливого человека. Об этом политик сообщил участникам второго дня онлайн-марафона "Новое знание". Глава государства выступил с обращением к молодежи. Он считает, что главной задачей для них является найти свой жизненный путь и проявить имеющийся дар.

Для активного, талантливого человека Россия - страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное - это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед. Владимир Путин, президент РФ

Путин надеется, что общество "Знание" поможет молодым людям найти свое призвание и стать успешными в учебе, работе и хобби. По мнению президента РФ, сейчас в современном мире имеется множество ресурсов и технологий для осуществления целей, но они не смогут заменить живого контакта с наставниками. Он уверен, что именно инструмент наставничества всегда был самым эффективным в передаче навыков и знаний.

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