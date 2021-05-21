Министр внешнеполитического ведомства считает самой древней профессией дипломатию.

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил про древнейшую профессию. Такими словами чиновник охарактеризовал специальность дипломата. Спикер также привел качества, которыми должен обладать профессионал в своем деле. Информацией министр внешнеполитического ведомства поделился с молодежью в рамках онлайн-марафона "Новое знание". Слова эксперты приводят журналисты телеканала "360".

Теми же, что и любой другой человек профессии, которая современная, которая связана с осознанием международных процессов, с осознанием места своей страны в международных процессах. Именно дипломатия - это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил, что современный мир глобализирован, а любая отрасль человеческой деятельности становится трансгранична. Он уверен, что дипломат обязан знать иностранные языки и обладать эрудицией. В Российское дипломатическое ведомство на работу на данный момент принимают при знании кандидатом не менее двух иностранных языков. Еще одним важным качеством Лавров считает умение слушать и слышать собеседника, а также уметь аргументированно высказывать свою позицию, не терять самообладания при обсуждении острых вопросов.

Лавров назвал основные цели внешней политики России.

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