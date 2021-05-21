Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил про древнейшую профессию. Такими словами чиновник охарактеризовал специальность дипломата. Спикер также привел качества, которыми должен обладать профессионал в своем деле. Информацией министр внешнеполитического ведомства поделился с молодежью в рамках онлайн-марафона "Новое знание". Слова эксперты приводят журналисты телеканала "360".
Теми же, что и любой другой человек профессии, которая современная, которая связана с осознанием международных процессов, с осознанием места своей страны в международных процессах. Именно дипломатия - это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Чиновник напомнил, что современный мир глобализирован, а любая отрасль человеческой деятельности становится трансгранична. Он уверен, что дипломат обязан знать иностранные языки и обладать эрудицией. В Российское дипломатическое ведомство на работу на данный момент принимают при знании кандидатом не менее двух иностранных языков. Еще одним важным качеством Лавров считает умение слушать и слышать собеседника, а также уметь аргументированно высказывать свою позицию, не терять самообладания при обсуждении острых вопросов.
Лавров назвал основные цели внешней политики России.
Видео: Российское общество Знание
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все