Глава МИД РФ оценил готовность Москвы к сотрудничеству с иностранцами.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие дружбы с Западом. Информацией спикер поделился с участниками молодежного онлайн-марафона "Новое знание" в Москве. По словам чиновника, РФ готова выстраивать отношения с другими странами, но при этом не будет игнорировать свою историю и традиции.

Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия всегда стремилась к национальной гордости, патриотизму и защите справедливости, к помощи слабым. По мнению Лаврова, не во всех странах присутствуют данные ценности среди населения. По мнению министра этими величайшими человеческими качествами люди восхищаются и в обычной жизни, поэтому они также не могут не быть представлены и на международной арене.

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