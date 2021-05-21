Лавров назвал основные цели внешней политики России

Глава МИД РФ выступил на марафоне "Новое знание".

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал основные цели внешней политики страны. По мнению спикера, главными приоритетами для дипломатов является формирование благоприятных условий для развития РФ, а также рост уровня благополучия граждан, поддержки экономических операторов на международной арене. Такими сведениями специалист поделился с участниками онлайн-марафона "Новое знание".

Мы готовы с Западом дружить, но только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали от наших предков за столетия, тысячелетия существования нашей страны. Благополучие наших граждан - это главная цель внешней политики Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия готова сотрудничать со странами на основе международного права, а основные задачи для российской дипломатии определены в Концепции.

Лавров назвал условие дружбы с Западом.

Видео: Российское общество Знание