Путин заявил, что возможно новые вспышки заболеваемости коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что сейчас очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что возможны новые вспышки заболеваемости.
Путин подчеркнул, что во время таких больших праздников общение между людьми очень интенсивное, а это не может не отразиться на эпидемиологической ситуации в России.
Ранее мы сообщали, что Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки строительных компаний. Поддержать отрасль хотят из-за роста цен на стройматериалы.
Видео: kremlin.ru
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