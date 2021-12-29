Путин заявил, что возможно новые вспышки заболеваемости коронавирусом

Президент сказал, что сейчас сложная ситуация.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что сейчас очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что возможны новые вспышки заболеваемости.

Путин подчеркнул, что во время таких больших праздников общение между людьми очень интенсивное, а это не может не отразиться на эпидемиологической ситуации в России.

Ранее мы сообщали, что Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки строительных компаний. Поддержать отрасль хотят из-за роста цен на стройматериалы.

Видео: kremlin.ru