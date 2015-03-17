Путин заявил, что в нынешней ситуации нужно быть готовыми ко всему

По словам главы государства, сейчас все меняется очень быстро и при этом зачастую кардинально.

В нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии "Валдая".

По словам главы государства, сейчас все меняется очень быстро и при этом зачастую кардинально. Он подчеркнул, что никому не дано в полной мере предвидеть будущее, но это не освобождает от обязанности быть готовым к любой ситуации. Путин добавил, что ответственность каждого человека особенно велика.

Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира.



Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России