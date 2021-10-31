Путин заявил, что россияне пока мало едят рыбу

Глава России оценил нормы Минздрава по потреблению водных биоресурсов в стране.

Россияне пока что мало едят рыбу, поэтому федеральные власти будут развивать ее поставки во все регионы страны. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в городе Владивостоке, выступая на заседании пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. Политический лидер указал аудитории, что согласно нормам от министерства по здравоохранению, население не дотягивает до норм потребления морепродуктов и рыбы.

По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23, 23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем. Мы думаем над этим, и, надеюсь, эта проблема будет решена. Владимир Путин, глава РФ

Фото: ВЭФ 2025, Росконгресс