  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин заявил, что россияне пока мало едят рыбу
Сегодня, 14:21
185
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил, что россияне пока мало едят рыбу

0 0

Глава России оценил нормы Минздрава по потреблению водных биоресурсов в стране.

Россияне пока что мало едят рыбу, поэтому федеральные власти будут развивать ее поставки во все регионы страны. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в городе Владивостоке, выступая на заседании пленарной сессии Восточного экономического форума в 2025 году. Политический лидер указал аудитории, что согласно нормам от министерства по здравоохранению, население не дотягивает до норм потребления морепродуктов и рыбы.

По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23, 23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем. Мы думаем над этим, и, надеюсь, эта проблема будет решена.

Владимир Путин, глава РФ

Путин: уровень дефицита бюджета РФ не страшен, так как долговая нагрузка низкая.

Фото: ВЭФ 2025, Росконгресс

Теги: владимир путин, вэф, вэф 2025, минздрав, морепродукты, рыба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии