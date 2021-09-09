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Путин заявил, что на Украине горят танки Leopard, с самолетами F-16 будет так же

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Глава РФ оценил военные поставки Запада для ВСУ.

Истребители F-16 американского изготовления, поставки которых ожидают от НАТО  Вооруженные силы Украины. будут гореть так же, как горят сейчас танки "Леопард" немецкого производства, которые страны коллективного Запада передали киевскому режиму. Такое мнение в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава государства Владимир Путин.

Танки горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что издание The Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила читателям о том, что в Киеве надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.Россия неоднократно предупреждала, что накачивание ВСУ оружием натовского образца только приведет к затягиванию регионального конфликта и росту количества погибших.

Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.

Фото и видео:ПМЭФ-2023

Теги: f-16, leopard, владимир путин, военная помощь, всу, пмэф-2023, танки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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