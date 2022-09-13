Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Глава РФ рассказал о поддержке бизнеса.

Российский президент Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) в 2023 году предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены в период моратория на штрафы. Глава государства заметил, что в рамках общения с представителями общественного бизнес объединения "Деловая Россия" коллеги поставили перед властями вопрос об амнистии в валютной сфере. Лидер страны заметил, что подобный подход применяется не часто, однако сейчас это решение обусловлено работой "западных контрагентов". Владимир путин считает правильным пойти на встречу предпринимателям в данном остром вопросе.

И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом. Владимир Путин, президент России

Напомним, что закон о моратории на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение отдельных норм валютного законодательства был одобрен летом 2022 года.

Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов.

Фото и видео: ПМЭФ-2023