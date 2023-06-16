Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов

Глава России рассказал о социальной поддержке государства.

Российский президент Владимир Путин предложил расширить условия выплаты социальных пособий на детей. По мнению главы государства, семьи должны получать эти денежные средства даже в случае увеличения своих доходов.Такое мнение политик высказал в ходе выступления на пленарной сессии петербургского международного экономического форума. Он пояснил коллегам, что работать в стране должно быть выгодно, а федеральная поддержка населения должна служить только подспорьем и дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой.

Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц.

Фото и видео: ПМЭФ-2023