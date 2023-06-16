Путин предложил выделить допсредства на строительство модульных гостиниц

Глава России высказал предложения по сфере туризма.

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году, предложил властям страны в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц. По мнению главы государства, эти денежные средства позволят реализовать еще порядка 470 объектов подобного рода.

Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Больше людей смогут ближе познакомиться с природой, историческим и культурным наследием нашей страны. Владимир Путин, президент РФ

На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов.

Фото и видео: ПМЭФ-2023