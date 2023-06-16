На российских судоверфях до 2028 года хотят построить около 260 судов

Глава РФ оценил сферу судостроения.

Россия в ближайшие пять лет существенно обновит собственный торговый флот, привлекая на эти цели денежные средства от Фонда национального благосостояния. Соответствующей информацией с участниками пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился российский президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что власти намерены создать не менее 260 кораблей. Политик добавил, что в ходе реализуемой программы такое количество судов будет построено за 2023-2028 года на отечественных верфях

В ближайшие 5 лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния. Владимир Путин, президент РФ

В России подали более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов, заявил Путин.

Фото и видео: ПМЭФ-2023