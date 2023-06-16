В России подали более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов, заявил Путин

Глава РФ оценил уход западных компаний с российского рынка.

Отечественные производители за прошлый год подали более 90 тысяч заявок на регистрацию собственных брендов и товарных знаков. Об этом участникам пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году рассказал российский президент Владимир Путин.

Кроме одежды и обуви это в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее. Не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад. Владимир Путин, президент РФ

Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин.

Фото и видео: ПМЭФ-2023