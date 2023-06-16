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Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин

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Глава РФ сравнил показатель с Западом.

 Инфляция на территории России сейчас фиксируется ниже, чем во многих западных странах. Об этом участникам пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году рассказал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что показатель близок к своему историческому минимуму и составляет 2,9%. Российский президент полагает, что властям удалось сохранить сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику.

Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах - и в еврозоне, и в других регионах...

Владимир Путин, президент РФ

Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: владимир путин, европа, евросоюз, запад, инфляция, пмэф-223
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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