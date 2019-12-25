Путин заявил, что эпидемия коронавируса в РФ отступает

Во время пандемии добровольцы оказали помощь более чем трём миллионам граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает. Мнением он поделился на встрече с российскими волонтёрами.

Глава государства отметил, что вместе со снижением распространения инфекции вызовов для волонтёров стало меньше.

Вы действительно на совесть сделали свою работу. Владимир Путин, президент России

По его словам, несмотря на лето, волонтёры продолжают свою работу. Во время пандемии, по его информации, добровольцы оказали помощь более чем трём миллионам граждан — среди них было особенно много инвалидов и нуждавшихся.

Ранее Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми.