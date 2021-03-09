Путин заявил, что декарбонизация не должна идти в ущерб России

По его словам, привлекать нужно не только учёных-теоретиков, но и практиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что декарбонизация не должна идти в ущерб РФ для достижения узкокорыстных экономических целей. Об этом он рассказал на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Владимир Путин, президент России

По его словам, привлекать нужно не только учёных-теоретиков, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни.

Ранее мы писали, что из эфира Comedy Club на ТНТ вырезали шутки Павла Воли про "дворец Путина".

Видео: YouTube / Россия 24