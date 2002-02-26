Путин заявил, что Германия остается одним из основных партнеров России

Сегодня должны состояться переговоры Путина и Меркель.

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Германия остается одним из основных торгово-экономических партнеров России как в Европе, так и в мире.

По словам президента России, ФРГ является для России вторым торгово-экономическим партнером после Китая. Путин подчеркнул, что в 2020 году был достаточно серьезный спад, но в первой половине 2021 года наблюдается почти двукратное увеличение товарооборота.

Путин подчеркнул, что визит Меркель будет не просто прощальным на посту канцлера, но и наполнен серьезным содержанием.

Видео: kremlin.ru