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Путин заявил, что Германия остается одним из основных партнеров России

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Сегодня должны состояться переговоры Путина и Меркель.

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Германия остается одним из основных торгово-экономических партнеров России как в Европе, так и в мире.

По словам президента России, ФРГ является для России вторым торгово-экономическим партнером после Китая. Путин подчеркнул, что в 2020 году был достаточно серьезный спад, но в первой половине 2021 года наблюдается почти двукратное увеличение товарооборота. 

Путин подчеркнул, что визит Меркель будет не просто прощальным на посту канцлера, но и наполнен серьезным содержанием.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, переговоры путина и меркель
Категории: Новости России, Лента новостей,

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