Путин: "Серьезные материальные проблемы испытывают гораздо больше, чем по статистике"

Президент предлагает заключать с бедными гражданами социальные контракты. Согласно этому методу, государство помогает гражданам в поиске работы, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела и т.д.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием объявил, что решение проблемы с бедными россиянами является одной из главных на территории России.

В 2000 году за чертой бедности находилось более 40 миллионов человек. Сейчас около 19 миллионов, но и это слишком много. Надо сосредоточить наше внимание на борьбе с этим явлением. Серьезные материальные проблемы испытывают гораздо больше, чем по статистике. Владимир Путин

Президент отметил, что россиянам приходится экономить даже на лекарствах, еде и одежде. Причем, с проблемой бедности сталкиваются неполные и многодетные семьи, а также инвалиды и одинокие пенсионеры.

Бедность, буквально, придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Владимир Путин

Президент России предлагает использовать метод социального контракта, который практикуется во всем мире. Согласно этому методу, государство помогает гражданам в поиске работы, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела и т.д. В свою очередь человек должен пройти все обучение, найти работу или создать семью. План будет составлен для каждого индивидуально.

Фото: скриншот / пресс-конференция