Они доложили президенту об обстановке на линии боевого соприкосновения.

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

С докладами перед главой государства выступили командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка. Они доложили президенту об обстановке на линии боевого соприкосновения. Также Путину сообщили об утвержденных предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Ранее Путин заявил, что угольная отрасль в России имеет большие перспективы развития.

Фото: РИА Новости