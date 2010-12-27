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Путин о заявлении Трампа: обстановка в мире становится все более хаотичной
Сегодня, 18:29
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Shdaria
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Путин о заявлении Трампа: обстановка в мире становится все более хаотичной

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Президент России надеется, что международные отношения станут стабильнее.

Президент России Владимир Путин 11 апреля сообщил на встрече с послами разных государств, что ситуация с возможным ракетным ударом по Сирии и громких заявлений Дональда Трампа с упоминанием России, не может не вызывать беспокойство.

Обстановка в мире становится все более хаотичной. Мы все-таки надеемся, что здравый смысл возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, мировая система станет более стабильной и прогнозируемой.

Владимир Путин 

Сегодня, Дональд Трамп призвал Россию быть готовым к отражению ракет, направленных на Сирию. Однако уже следующие его сообщения были более мирным. Также он заявил, что отношения стран в настоящее время хуже, чем во время холодной войны.

Сегодня, 11 апреля с авиабаз американских войск в небо вышел самолет, который является воздушным командным пунктом в случае международных угроз, и лайнеры Командования специальными операциями ВВС США.

Теги: новости россии , новости спб , путин , трамп , хаос
Категории: Лента новостей Новости России

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