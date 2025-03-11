Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главе государства представили доклад о социально-экономическом развитии региона в течение последних пяти лет. По словам Цыбульского, в Архангельской области работает центр помощи участникам СВО и их семьям. Кроме того, была запущена региональная программа кадровой переподготовки участников боевых действий.
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Пермского края.
Видео: kremlin.ru
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