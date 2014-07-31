Глава региона отметил, что индекс промышленного производства за 2024 год составил 5,5%.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Махонин доложил главе государства, что в 2024 году в Пермском крае построено 1,7 млн квадратных метров жилья. Кроме того, на 30% выросло количество дорог, соответствующих нормативным требованиям. Глава региона отметил, что индекс промышленного производства за 2024 год составил 5,5%.

Ранее Путин предложил членам Совбеза обсудить обеспечение внутренней стабильности.

Видео: kremlin.ru