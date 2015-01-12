Путин встретился с Володиным после заседания Совета Законодателей в Петербурге

На встрече обсуждались актуальные вопросы функционирования Государственной Думы.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным в Петербурге после завершения заседания Совета законодателей. Информация об этом событии опубликована 28 апреля на официальном портале Кремля.

На встрече обсуждались актуальные вопросы функционирования Государственной Думы. Володин высоко оценил предложенную Путиным новую концепцию формирования результатов голосования депутатов после принятия решений партиями, считая, что это повышает качество принимаемых нормативных актов.

Кроме того, собеседники отметили важность празднования Дня российского парламентаризма, который ежегодно отмечается 27 апреля. Этот праздник учреждён в честь исторического события — открытия первой сессии Государственной думы Российской империи, состоявшегося в 1906 году в стенах Таврического дворца в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что Путин поздравил законодателей и россиян с Днем парламентаризма.

Видео: Telegram / Кремль. Новости