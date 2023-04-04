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Путин поздравил законодателей и россиян с Днем парламентаризма

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Президент отметил, что политическая, общественная и правовая системы эффективно работают в сложных условиях.

Президент РФ Владимир Путин поздравил законодателей и россиян с Днем парламентаризма. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

День российского парламентаризма отметился накануне, 27 сентября. Глава государства отметил, что политическая, общественная и правовая системы эффективно работают в сложных условиях. Он подчеркнул, что эти системы доказывают свою состоятельность вопреки внешнему давлению.

Главный залог такой прочности и надежности – самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, день российского парламентаризма, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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