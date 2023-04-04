Президент отметил, что политическая, общественная и правовая системы эффективно работают в сложных условиях.

Президент РФ Владимир Путин поздравил законодателей и россиян с Днем парламентаризма. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

День российского парламентаризма отметился накануне, 27 сентября. Глава государства отметил, что политическая, общественная и правовая системы эффективно работают в сложных условиях. Он подчеркнул, что эти системы доказывают свою состоятельность вопреки внешнему давлению.

Главный залог такой прочности и надежности – самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

Видео: kremlin.ru