Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Перемирие будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Перемирие будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период остановятся все боевые действия. В Кремле выразили мнение, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия отмечается, что Вооруженные силы РФ "дадут адекватный и эффективный ответ". Также в Кремле напомнили о готовности России к мирным переговорам.

Ранее мы сообщали, что Путин приедет в Таврический дворец на заседание Совета законодателей.

Фото: Piter.tv