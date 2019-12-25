Президент России принял участие в традиционном памятном мероприятии.

В День защитника Отечества, 23 февраля, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Служащие президентского полка установили траурный венок. На нем – лента в цветах государственного флага России с надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

В церемонии также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в День защитника Отечества 23 февраля небо озарит праздничный салют. В Северной столице салют организуют силами воинских частей ЗВО. Начало – в 21:00 у стен Петропавловской крепости.