Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

В церемонии на Красной площади приняли участие представители всех конфессий России и молодёжных организаций.

Президент России Владимир Путин принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства. В мероприятии, приуроченном к 20-летию празднования этой даты в современной России, участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы традиционных конфессий страны, а также представители молодёжных и общественных организаций.

Под музыку военного оркестра почётный караул возложил гирлянду с лентой в цветах российского триколора к подножию монумента. Президент и патриарх Кирилл первыми возложили цветочные композиции — Путин традиционно выбрал букет алых роз. За ними последовали религиозные лидеры и молодёжные активисты с красными гвоздиками. Среди участников церемонии были верховный муфтий Талгат Таджуддин, главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

Праздник, учреждённый в 2005 году, символизирует память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этом году к традиционной церемонии присоединились активисты "Юнармии", "Движения Первых", "Волонтёров Победы" и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, с которыми глава государства пообщался после возложения цветов.

Видео: kremlin.ru