Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем народного единства, отметив 20-летие празднования этой даты в современной России. В обращении глава города подчеркнул историческую преемственность ценности патриотизма и сплоченности.

День народного единства стал символом неразрывной связи всех поколений, мужества, героизма, глубокой преданности Родине нашего многонационального народа. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы отметил историческую преемственность — от подвига народного ополчения Минина и Пожарского в 1612 году, спасшего Россию от порабощения, через победу над нацизмом 80 лет назад до современного единства в период специальной военной операции, где под руководством Верховного Главнокомандующего отражается новая угроза с Запада.

Особо подчеркивается, что в Год защитника Отечества праздник наполнен особым смыслом, а Петербург создал одну из лучших в стране систем поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. В поздравлении выражена уверенность, что главная сила России заключается в готовности народа сомкнуть ряды в минуты опасности и в возрождении высоких ценностей патриотизма и взаимовыручки.

Фото: Смольный