Путин: власти будут последовательно и системно решать все вопросы в новых регионах

Он подчеркнул, что условия жизни в регионах улучшаются вопреки всем сложностям.

Власти России будут последовательно и системно решать все вопросы в новых регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед церемонией ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Церемония проходила в режиме видеосвязи.

Глава государства отметил, что в Запорожской и Херсонской областях, а также на Донбассе ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты и объекты энергетики. Он подчеркнул, что условия жизни в регионах улучшаются вопреки всем сложностям.

Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках в этих регионах возвращалась в нормальное русло. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин подписал Указ о награждении Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Видео: kremlin.ru