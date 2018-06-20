Владимир Путин выступит на Арктическом форуме 9 апреля

Российский президент проведет день в Петербурге, чтобы приветствовать лидеров северных государств.

В Северную столицу прилетает президент России Владимир Путин. Глава государства ожидается 9 апреля. Он посетит город, чтобы принять участие в Арктическом форуме. Спикер выступит во время проведения пленарного заседания.

Отметим, что после торжественного мероприятия Путина ждут личные встречи с почетными гостями, прибывшими в Петербург из других стран. Известно, что ради форума в Россию прилетели президенты Исландии и Финляндии, премьер-министры Норвегии и Швеции.

Фото: Piter.tv