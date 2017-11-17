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Путин выступил на Культурном форуме в Петербурге

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На гала-открытии VI Санкт-Петербургского международного культурного форума приветственное слово взял президент России Владимир Путин.

На Новой сцене Мариинского театра проходит гала-открытие VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. С приветственным словом выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Мы высоко ценим и то, что дух и смысл Санкт-Петербургского культурного форума оказались востребованными. Что вместе нам удалось создать еще одну площадку, для открытого и равного диалога, для запуска инициатив, которые служат взаимообогащению культур, а значит и гармоничному развитию всего мира.

Владимир Путин, президент РФ

Теги: международный культурный форум , новости спб , путин
Категории: Картина дня Новости СПб

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