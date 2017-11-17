Путин выступил на Культурном форуме в Петербурге

На Новой сцене Мариинского театра проходит гала-открытие VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. С приветственным словом выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Мы высоко ценим и то, что дух и смысл Санкт-Петербургского культурного форума оказались востребованными. Что вместе нам удалось создать еще одну площадку, для открытого и равного диалога, для запуска инициатив, которые служат взаимообогащению культур, а значит и гармоничному развитию всего мира.

Владимир Путин, президент РФ