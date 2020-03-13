Президент РФ признал, что сейчас государственность плохо борется с данной ситуацией.

Владимир Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний. Глава государства оправдал сверхдоходы глав российских корпораций. Однако политик признал, что его самого от этого коробит. Об этом спикер рассказал журналисты "ТАССа" Андрею Ванденко в специальном проекте "20 вопросов Владимиру Путину". Видео опубликовано на YouTube-канале.

Президент России признал, что государство сейчас плохо бьется с тем, что руководство госкомпаний получает большие деньги. Ранее журналист напомнил Путину, что отдельные управляющие получают зарплату в размере до одного миллиона ежедневно. Путин ответил, что госкомпании нанимают выдающихся иностранных специалистов, которым приходится много платить. В связи с этим начальники должны получать еще больше, потому что "так устроено везде".

Ранее Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News