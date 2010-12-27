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Путин освободил от обязанностей главного криминалиста МВД России
Сегодня, 19:28
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TretyakovaS
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Путин освободил от обязанностей главного криминалиста МВД России

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Владимир Путин освободил от обязанностей руководителя Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Президент России Владимир Путин уволил руководителя Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ генерал-лейтенанта Петра Гришина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Об этом сообщает "Росбалт".

"Освободить генерал-лейтенанта полиции Гришина Петра Львовича от должности начальника Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации", — гласит документ.

Ранее сообщалось, что Басманный райсуд Москвы арестовал Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура, обвиняемых в хищении более 80 млн рублей. 

Теги: владимир путин , мвд рф , новости россии , политика
Категории: Новости России

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