Путин освободил от обязанностей главного криминалиста МВД России

Владимир Путин освободил от обязанностей руководителя Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Президент России Владимир Путин уволил руководителя Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ генерал-лейтенанта Петра Гришина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Об этом сообщает "Росбалт".



"Освободить генерал-лейтенанта полиции Гришина Петра Львовича от должности начальника Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации", — гласит документ.



Ранее сообщалось, что Басманный райсуд Москвы арестовал Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура, обвиняемых в хищении более 80 млн рублей.