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Путин утвердил звание "Заслуженный журналист России"
Сегодня, 15:12
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alexandra08
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Путин утвердил звание "Заслуженный журналист России"

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Инициатива ввести почетные звания для работников СМИ принадлежит главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.

Владимир Путин подписал указ об установлении новых званий  "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ". Документ опубликовали 19 июля на портале правовой информации. В указе говорится, что новые звания установили для "дальнейшего усовершенствования наградной системы".

Инициатива ввести почетные звания для работников СМИ принадлежит главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. На встрече президента РФ и главных редакторов российских изданий он отметил, что в системе госнаград РФ нет  поощрений для журналистов - обычно им присуждают звания  "Заслуженного работника культуры РФ" или "Заслуженного работника связи РФ". Президент поддержал инициативу Соловьева и пообещал дать указания об учреждении наград для работников СМИ.

Напомним, недавно Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли в Хельсинки. "Мы поладили, что сильно взволновало ненавистников", - сообщил после встречи президент США.

Фото: Piter.TV

Теги: владимир путин , владимир соловьев , заслуженный журналист россии , союз журналистов
Категории: Новости России Новости СПб

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