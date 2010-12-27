Путин утвердил звание "Заслуженный журналист России"

Инициатива ввести почетные звания для работников СМИ принадлежит главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.

Владимир Путин подписал указ об установлении новых званий "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ". Документ опубликовали 19 июля на портале правовой информации. В указе говорится, что новые звания установили для "дальнейшего усовершенствования наградной системы".

Инициатива ввести почетные звания для работников СМИ принадлежит главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. На встрече президента РФ и главных редакторов российских изданий он отметил, что в системе госнаград РФ нет поощрений для журналистов - обычно им присуждают звания "Заслуженного работника культуры РФ" или "Заслуженного работника связи РФ". Президент поддержал инициативу Соловьева и пообещал дать указания об учреждении наград для работников СМИ.

Напомним, недавно Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли в Хельсинки. "Мы поладили, что сильно взволновало ненавистников", - сообщил после встречи президент США.

Фото: Piter.TV