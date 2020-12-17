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Путин сообщил о росте объема ФНБ

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Рост фонда не означает, что Россия готовится к каким-то потрясениям.

Президент России Владимир Путин сообщил о росте объема Фонда Национального Благосостояния. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, рост фонда не означает, что Россия готовится к каким-то потрясениям.

Это просто подушка безопасности.

Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что в 2020 году из фонда выделяь 350 миллиардов рублей — 250 из них уже освоено.

Ранее Путин допустил обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса.

Теги: путин, фнб, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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