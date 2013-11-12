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Путин сообщил о 21,5 млн вакцинированных от коронавируса в России

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Большая часть заражений приходится на Москву (2896 случаев), Санкт-Петербург (724), Московскую область (649).

В понедельник, 10 мая, президент России Владимир Путин  оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам президента, чтобы преодолеть пандемию коронавируса, россиянам необходимо активнее проводить тестирование и прививочную кампанию. В данный момент, прививку сделали уже порядка 21 миллиона человек.

Отмечается, что президент РФ также привился от коронавируса. При этом название вакцины, которой привился глава государства, кремль не раскрыл. 

Видео: Россия 24/ YouTube

Теги: вакцинация, коронавирус, путин
Категории: Лента новостей,

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