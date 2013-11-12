Путин сообщил о 21,5 млн вакцинированных от коронавируса в России

В понедельник, 10 мая, президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам президента, чтобы преодолеть пандемию коронавируса, россиянам необходимо активнее проводить тестирование и прививочную кампанию. В данный момент, прививку сделали уже порядка 21 миллиона человек.
Отмечается, что президент РФ также привился от коронавируса. При этом название вакцины, которой привился глава государства, кремль не раскрыл.
Видео: Россия 24/ YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все