Путин: сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии

Глава РФ напомнил миру о провокациях в Сирии и Афганистане.

Российский президент Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели в Буче Киевской области мирного населения является таким же фейком, как это было с использованием химического оружия в Сирии. Подобной информацией президент РФ поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проводимой на территории космодрома "Восточный".

И когда они мне говорят "Буча", я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин подчеркнул, что провокации устраивались в Сирии, когда изображалось применение запрещенного оружия якобы правительством Башара Асада. Позже выяснилось, что сведения были фейком. Путин добавил, что "такой же фейк и в Буче".

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Фото и видео: Kremlin.ru