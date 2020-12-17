Путин считает любовь основой любых отношений

Он подчеркнул, что это универсальное понятие.

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает любовь основой любых отношений — в том числе международных. Заявление он сделал в рамках ежегодной пресс-конференции.

Что касается секрета семейного счастья - это любовь, но это не секрет, это все знают. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что это универсальное понятие, которое должно стать основой семейных отношений.

Ранее Путин заявил, что в культуре не должно быть государственного заказа.

Видео: kremlin.ru