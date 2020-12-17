Путин считает любовь основой любых отношений

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает любовь основой любых отношений — в том числе международных. Заявление он сделал в рамках ежегодной пресс-конференции.
Что касается секрета семейного счастья - это любовь, но это не секрет, это все знают.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что это универсальное понятие, которое должно стать основой семейных отношений.
Ранее Путин заявил, что в культуре не должно быть государственного заказа.
Видео: kremlin.ru
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